Viirelaiu Saatkond loob Tallinna linnamelu keskel tõelist müstikat

Viirelaiu inimesed usuvad, et atmosfääris peitub võti. Just hoolikalt läbi mõeldud ja detailidele üles ehitatud peopaigas saavad külalised kehastuda väärikateks pidulisteks. Just nagu vanadel headel aegadel!

Nimelt pääseb saarele vaid suveperioodil või siis, kui autoga üle jää sõita saab. Muul ajal on saar justkui muust maailmast välja lõigatud. Koht ise on aga erilise õhkkonnaga, lummates ja ühendades paljusid. Nii otsustatigi luua Viirelaiu Saatkond – saare käepikendus, mis toob erilised sündmused mandrile, otse linnamelu ja inimeste keskele.

Kes või mis on see salapärane Viirelaiu Saatkond?

Juba seitse aastat on saarel tegutsenud inimesed, kelle südameasjaks on Eesti sündmuskultuuri uutesse kõrgustesse viimine. Nende missioon on luua kordumatuid üritusi, mis sünniksid hingest, puudutaksid paljusid ja oleksid igas mõttes erakordsed.

Rado Mitro on Viirelaiu peakokk, kes on tuntud oma out-of-the-box-kokkamisstiili poolest. Ta suudab absoluutselt igast toorainest luua imemaitsva toidu. Päriselt ka! Kui oled tüdinenud tavalisest restoranimenüüst, siis Rado viiekäiguline õhtusöök on just sulle!

Sel õhtul astud sammukese kaugemale argipäevast ning sukeldud maagilisse õhkkonda, kus tipptasemel gurmeeõhtusöök ja someljee valitud joogid sulavad kokku parimate DJ-de rütmide ning võrratu meelelahutusega.

Erinevatest kultuuridest inspireeritud stiiliõhtud (Tai, Filipiinid) 25.01 ja 01.02

Kas tead, mis teeb eriliseks Filipiinide toidukultuuri või taipärased kokteilid?

Enam ei pea pikka lennureisi ette võtma, et end eksootilisest keskkonnast leida. Stiiliõhtutel muutub Viirelaiu Saatkond kuumaks lõunamaaks, kus saad maitsta välismaa toite, kokteile ja imetleda ekstravagantseid dekoratsioone.

Saladuskatte all võib öelda, et peagi avab Viirelaid oma resort’i Tais, seega taipärane õhtu on justkui väike meelitus enne uut ja metsikut seiklust.

Midagi igale muusikanautlejale – SUMIN 05.01

Saatkond kostitab muusikanautlejaid vähemalt korra kuus ühe tasuta sündmusega, kus võid ennast unustades tantsida ja kokteilidel oma meeli paitada lasta.

Viirelaiu Saatkonnast leiad ettevõtte pidude ja erasündmuste meka

Viirelaiu Saatkond võõrustab suurima heameelega ka erinevaid eraüritusi, uusaasta- ja jõulupidusid ning galasid, pakkudes luksuslikku peopaika kuni 200 inimesele. Saatkonna ruumid on kujundatud nii, et neid saaks kohandada vastavalt piduliste soovidele ja eelistustele.

Saatkonna tiim koosneb ürituskorralduse proffidest, kes on spetsialiseerunud eriliste lahenduste loomisele ja kõrgeklassilise teeninduse pakkumisele. Seega võid kindel olla, et sinu sündmus on parimates kätes.

Võib vist öelda: tere tulemast uude ajastusse – maagiliste pidude maailma, kus külaliste silmad säravad ja elu muutub taas põnevaks muinasjutumaaks!

Küsi pakkumist:

info@viirelaid.ee

5661 5695

viirelaid.ee/viirelaiu-saatkond/