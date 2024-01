FOTOD | Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses jalakäija

Ta lisas, et Eesti teedel valitsevad jätkuvalt keerulised teeolud, mida omakorda muudavad raskemaks suured külmakraadid, libedus, lumesadu ja tuisk. „Vältimaks traagilisi tagajärgi, palume kõigil liiklejatel liigeldes varuda aega ja kannatust. Autojuhtidel palume võimalusel langetada sõidukiirust, vältida möödasõite ja hoida pikivahet. Lisaks palume, et pimedal ajal veenduksite alati kodust lahkudes, et helkur on õigesti kinnitatud. Seda kõike selleks, et jalakäijana pimedatel teedel ja teed ületades autojuht teid näeks,“ märkis Sulg.