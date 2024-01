Niinistö: Venemaa ei ole kunagi nii nõrk ega tugev kui ta paistab

Venemaa nõudmine, et Soome ja Rootsi ei liituks NATO-ga, oli presidendi sõnul märk sellest, et naaberriik tahab muuta senist jõutasakaalu ja tekitada Euroopasse enda huvisfäärina halli tsooni. „Soome julgeolek on nüüd lukustatud mitme lukuga,“ lubas Niinistö, kes meenutas muu hulgas USA-ga sõlmitud kaitselepet DCA ja Soome liitumist Ühendkuningriigi juhitud Põhjala ekspeditsioonijõududega JEF.

Niinistö sõnul on Euroopal aeg ärgata ja investeerida rohkem nii Ukraina aitamisse kui Venemaa vastasesse heidutusse, vahendab Yle. „Venemaa ei ole kunagi nii tugev kui ta paistab; Venemaa ei ole kunagi nii nõrk kui ta paistab,“ ütles Niinistö. „Seda fraasi on aja jooksul korratud eri vormis ja see sisaldab oma tõetera.“ Niinistö märkis ka seda, et suhetes USA-ga oodatakse Euroopalt edaspidi suurema vastutuse võtmist.