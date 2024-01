Politsei ja päästeameti aastavahetuse kokkuvõte: ilutulestikust tekkinud põlengud ja alkohol

Politsei sai 48 lähisuhtevägivallaga seotud väljakutset

PPA vastutava politseiametniku Tago Trei sõnul oli erinevate õigusrikkumiste puhul läbivaks märksõnaks alkohol. „Avalikus ruumis toimunud üritused möödusid politsei jaoks suures plaanis rahulikult, kuid seda enam torkab silma see, et paljudes kodudes lõppes aastavahetus vägivallaga oma lähedaste vastu. Kokku 48 korral pidi politsei sekkuma lähisuhtevägivalla väljakutsetele, kus keegi – tavaliselt tugevas alkoholijoobes – tõstis käe oma lähedaste vastu,“ selgitas Trei.

„Panen kõigile südamele, et kui keegi kuuleb oma naabrite korterist hääli, mis viitavad vägivalla kasutamisele, siis sellest tuleks kindlasti teada anda telefonil 112. Siis on võimalik politseil minna ja olukorda kontrollida. See kõne võtab vaid hetke, kuid võib kellelegi olla väga suureks abiks,“ ütles Trei.

Liikluses kontrolliti 31. detsembril kokku 1700 autojuhi kainust ning roolist kõrvaldati kaheksa alkoholi tarvitanud autojuhti. „Tahaks muidugi, et see number oleks null. Need kaheksa inimest oma mõtlematu käitumisega seadsid ohtu nii enda, teised autos olnud inimesed kui kõik teised nendega samal ajal teed jaganud liiklejad. Lõpliku pildi saamiseks läheb siiski veel pisut aega, kuna see number ei sisalda pärast südaööd tehtud kontrolle ning mõistagi oleme ka täna – peojärgsel päeval – teravdatud pilguga liikluses toimuvat jälgimas,“ täiendas Trei.