Venemaa soovib Poola õhuruumi sisenenud objekti kohta tõendeid

Poola kaitsejõudude teatel liikus reedel Poola õhuruumis tundmatu objekt 40 kilomeetrit ning seejärel lahkus mõni minut hiljem ja kadus radaritelt. Objekt tuli Ukraina suunast, vahendab Associated Press.

Poola relvajõudude juht kindral Wiesław Kukuła ütles, et kõik viitab sellele, et tegemist oli Vene raketiga.

Poola välisministeerium nõudis Moskvalt juhtunu kohta selgitusi. Venemaa ajutine asjur Varssavis Andrei Ordash ütles laupäeval Vene riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti, et Poola väited on „põhjendamata“.

„Me ei anna mingeid selgitusi enne, kui meile on esitatud konkreetsed tõendid, sest need süüdistused on põhjendamata,“ ütles Ordash.