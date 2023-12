Põhja-Korea plaanib orbiidile saata kolm täiendavat spioonisatelliiti

Laupäeval lõppenud viiepäevasel kohtumisel ütles Kim, et USA ja selle järgijate sammud Põhja-Korea vastu on sel aastal olnud enneolematud, tõugates riigi tuumasõja äärele, teatas riiklik uudisteagentuur KCNA.

Seistes silmitsi süvenevate vastasseisudega USA ja tema partneritega, on Põhja-Korea püüdnud tihendada koostööd Venemaa ja Hiinaga. Lõuna-Korea ametnike sõnul võimaldas Venemaa toetus Põhja-Koreal viia esmakordselt orbiidile spioonisatelliit. Paljud eksperdid on skeptilised satelliidi võimekuses teha sõjaliselt tähendusrikkaid kõrge eraldusvõimega pilte, kuid Lõuna-Korea kaitseminister Shin Wonsik on öelnud, et Venemaa võib aidata Põhja-Koreal teha detailseid satelliidifotosid.