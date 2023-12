Sellal ei osanud ma isegi kujutleda, et hakkan kajastama sõjalisi operatsioone ja näen ihusilmaga selliseid jubedusi nagu purustatud majad, otse linnatänaval lebavad laibad, põlenud sõjatehnika ja autode vrakid. Kuni viimase ajani oli tundunud, et minu töö on lihtsalt kajastada kodumaal jooksvaid sündmusi ja aidata inimesi, kes on oma probleemidega toimetuse poole pöördunud. Aga nüüd tahan kajastada Ukraina sündmusi, isegi kui see on mõnikord raske, eriti vaimsel tasandil. Eesmärk on rääkida ja näidata tõde. Aga neile, kes usuvad, et „asjad ei ole nii lihtsad“, mõjub sõna „tõde“ allergiliselt.