TEST | Kaja Kallase raevust BSH skandaalideni: kui hästi tead 2023. aasta uudissündmusi?

Kaja Kallas ja tema abikaasa Venemaaga seotud äride ilmsikstulek, automaks, Slava Ukraini raha väärkasutuse kahtlused, Konstantin Vassiljevi pildiskandaal, Brigitte Susanne Hundi lõputud tähelepanupüüdmised, riigikogu valimised, riigikogulaste mõõdutundetud tankimised, majanduslangus, noorte laulupidu... See on vaid valik 2023. aastal Eestis rohkelt tähelepanu pälvinud uudissündmustest. Pane end proovile 20st eri valdkondade küsimusest koosnevas aastalõputestis, et veenduda, kui palju aasta jooksul toimunust ja kajastatust Sul meeles on!