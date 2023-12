Väljaanne Meduza kirjutab, et kohalike elanike jutu järgi oli see kõige rängem õhurünnak alates sõja algusest. Teadete kohaselt langesid mürsud pärastlõunal Belgorodi kaubamaja, Dünamo spordikompleksi ja jõuluturu lähedale. Tabamuse said väidetavalt riikliku tehnikaülikooli hoone ja avalik liuväli.