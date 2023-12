FOTOD | Rõuge vabatahtlik päästekomando kolis uude depoosse

1905. aastal asutatud Rõuge priitahtlike pritsimeeste seltsi juhatuse liige Kalvi Kõva ütles, et uus depoo loob turvalisemat Rõuget. „Juba näeme, et uus taristu toob komando ridadesse noori,“ sõnas ta. „Kavatseme lähiaastail viia lõpule ka teise ja kolmanda korruse sisetööd, et saaksime parimates tingimustes asuda teenima Rõuge rahvast ka kogukonnakeskusena.“