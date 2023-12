Hiina uueks kaitseministriks nimetati endine mereväeülem Dong Jun

Hiina kaitseministri ülesanne on olla Rahvavabastusarmee avalik nägu suhtluses meedia ja ka teiste relvajõududega. Töö oluliseks osaks on teha koostööd USA sõjaväega.

„Dong oleks tuttav Hiina ja USA sõjaväelaste vaheliste kokkupõrgete juhtimisega. See on kasulik, kui ta peab juhtima mõlema sõjaväe vahelisi kriise,“ ütles Li Mingjiang, Singapuri Rajaratnami rahvusvaheliste uuringute kooli rahvusvaheliste suhete teadlane.

Dong asendab Li Shangfud, keda avalikkus pole näinud alates 25. augustist. Peking ei selgitanud Li kadumist, kuid võttis temalt oktoobris kaitseministri tiitli. Reutersi allikad on öelnud, et Li on korruptsiooniuurimise all seoses seadmete hankimise ja arendusega.