Tänavu on NATO õhuväed Vene sõjalennukitele reageerinud üle 300 korra

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse eelmise aasta veebruaris tugevdas NATO oluliselt õhutõrjet idatiiva allianssriikides. Saadaval on rohkem hävitajaid, tugevdati maapealset õhutõrjet ja seirelende viiakse läbi tihemini.

NATO pressiesindaja Dylan White ütles avalduses, et NATO hävitajad on valves ööpäevaringselt ning nad on valmis õhku tõusma iga „kahtlase või etteteatamata lennu korral liitlaste õhuruumi lähedal“.