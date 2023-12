Kreml on valmis arestima lääne varasid, kui G7 otsustab konfiskeerida Venemaa varasid

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et iga taoline lääne samm tähendaks „vargust“ ja rikuks rahvusvahelist õigust.

„See on märkimisväärne löök rahvusvahelise majanduse põhiparameetritele, see õõnestab rahvusvahelist majandust,“ ütles Peskov. Tema sõnul on „sellised tegevused tulvil väga-väga tõsiseid tagajärgi“.