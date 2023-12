MTÜ Vöimalus on toetanud Saaremaa kodanikualgatusi enam kui poole miljoni euro eest

Fondi toetusvoorud toimuvad kaks korda aastas ja praeguseks on menetletud ligi 700 projektitaotlust. Lisaks korralistele voorudele on fondi rahastaja Kristjan Rahu teinud ka mitmeid sihtotstarbelisi annetusi kogukonna heaks, näiteks 100 000 eurot COVID kriisi ajal Saaremaa valla toetuseks ja rahastanud muid projekte.

Kümne taotlusvooru jooksul välja kujunenud praktikas on umbes pooled projektidest suunatud püsivamatele tegevustele (millegi ehitamine, renoveerimine või vahendite-inventari soetamine). Vöimalus on toetanud Muratsi ja Võhma sadama ning külakeskuse ja külamaja korrastamist; Metsküla seltsimaja remonti; Saaremaa Puuetega Inimeste Koja hoone ja Merineitsi Kodu väljapääsude korrastamist; Laugu ja Sauvere külaplatside ja Kudjape mänguväljaku elektriliitumist; Leisi terviseraja ja mitmete ketasgolfiradade arendamist. Mitmeid külakiikesid on taastatud ja mänguväljakuid korrastatud. Koroonakriisi alguses toetati Saaremaa lapsi koduõppeks vajalike sülearvutite soetamisel.