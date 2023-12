NYT avaldas jõhkraid üksikasju vägistamise ja seksuaalvägivalla relvaks muutmise kohta Hamasi poolt 7. oktoobril

Artikkel algab pärast rünnakut laialt levinud video kirjeldamisega. 8. oktoobri varastel tundidel filmitud video näitab ühe naise osaliselt söestunud surnukeha, kelle nägu on tundmatuseni põlenud ning kes on vööst allapoole alasti, jalad harkis ja must kleit üles tõmmatud. Surnukeha lamas Gaza sektoriga paralleelselt kulgeval maanteel 232 põlenud auto kõrval. Seda maanteed mööda püüdsid põgeneda paljud Re’imi kibutsi lähedal toimunud vabaõhufestivalilt Supernova põgenenud. Festivalil olnutest 360 tapeti.