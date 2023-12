Jüri Ratas: Yana Toom ei peaks kandideerima Euroopa Parlamendi valimistel

„Kui kaua üks Eesti poliitik, kes on ka Euroopa Parlamendi saadik, kogu aeg mängib selle teemaga? Ja see teema on Eesti riik. Ükskõik, kas oma isiklikest vahenditest või mitte, minna esindama inimest, kes tegelikult on Kremli-meelne, minna teda kaitsma Eesti kohtusüsteemis Eesti riigi vastu, ma ei pea seda kuidagi õigeks. Minu meelest sellisel käitumisel Eesti tipp-poliitikas kohta ei ole,“ lausus Ratas.