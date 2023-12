Jüri Ratas: Yana Toom ei peaks Euroopa Parlamendi valimistel kandideerima

Tõstatasin eelmisel Keskerakonna juhatuse koosolekul Yana Toomi tegevuse riigivastaste aktivistide õigusabi kulude rahastamisel. Sõnavõtte oli nii poolt kui vastu, aga tundus, et sisulistest eriarvamustest hoolimata said lõpuks kõik aru, et see pole õige ega mõistlik. Vahetult enne jõule ilmus aga Yana Toomi arvamuslugu stiilis „minu raha, teen, mis tahan“ ja tekkib küsimus, kas see on teadlik provokatsioon või lihtsalt rumal kirjatükk. Ükski poliitik ei saa eeldada, et võib rahastada Öist Vahtkonda või mingit kohalikku natsirühmitust ning vastata seepeale tuimalt, et pole teiste asi, mida ma oma rahaga teen.