Poola õhuruumi sisenes Ukraina suunast tuvastamata õhuobjekt. President kutsus kokku kiirnõupidamise

Poola relvajõud teatasid X-is, et „hommikul lendas Ukraina piiri suunast Poola õhuruumi tuvastamata õhuobjekt, mida jälgiti üleriikliku õhutõrjesüsteemi raadiolokatsiooni vahenditega“, vahendab Poola Raadio.

Teatati, et kohtumine kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamyszi ning armee kindralstaabi ja operatiivväejuhatuse ülemaga toimub kohaliku aja järgi kell 13.

Kosiniak-Kamysz teatas varem, et riiklikud agentuurid reageerisid tuvastamata objekti ilmumisele Poola õhuruumi viivitamatult.

Ka asepeaministri ametis olev Kosiniak-Kamysz teatas, et on kontaktis presidendi, peaministri, kindralstaabi ülema ja operatiivväejuhatuse ülemaga, ning lisas, et „riik töötab“.