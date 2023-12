Harukordne võimalus: Uus-Järveküla uhiuude ridamaja-koju saab kohe sisse kolida

„Viimase tosina aasta jooksul seda küll ei mäleta, et uhiuue ridamaja-kodu oleks Tallinnas või selle naabruses saanud osta siis, kui majad juba lõplikult valmis ja isegi valikus on isegi erinevaid sisekujunduslahendusi,“ räägib Markus Külaviir Invegost ja kinnitab, et osa maju veel enne omaniku leidmist lõpuni valmis ehitada oli arendaja teadlik valik. „Anname inimesele võimaluse päriselt kohapeal valida ja otsustada, milline kodu enim meeldib,“ lubab Külaviir.

Uus-Järveküla elurajoon asub Rae vallas, Tallinna vahetus läheduses, aga loodusele samas veelgi lähemal. Rõhku on pandud puhtale puutumatule loodusele ja igale koduomanikul on seda võimalik nautida oma privaatses koduaias, kus saab perega lumekindlust ehitada või suvel sõpradega head-paremat grillida. Aja veetmiseks on võimalusi veelgi - elurajooni keskel on mänguväljak, kus pere pisemad saavad üheskoos liivalosse meisterdada või palli mängida, ka suurematele on Uus-Järvekülla loodud puhkealad ja ümbruses on sportimiseks erinevaid võimalusi.

Uus-Järveküla elurajooni ümbrusest leiab mitmeid viise hariduse omandamiseks, tuleb lihtsalt valida, milline neist pere järelkasvule kõige sobilikum on. Koolilastele viib elurajoonist kergliiklustee Kindluse koolini ning kodu läheduses asub Järveküla lasteaed. Uus-Järveküla ümbruses asuvad veel Järveküla kool, Peetri lasteaed-põhikool ja Sõnajala lasteaed. Valikut jagub ning lisaks on Uus-Järvekülas head ühendused pealinnaga, mis laiendab võimalusi veelgi.

Kinnisvaraarendaja Invego rajatava Uus-Järveküla eripäraks on see, et elurajoon koosneb vaid ridaelamutest ja paarismajadest ning kortermajade puudumine muudab kodud oluliselt privaatsemaks. „Uus-Järvekülas saab nautida elu pingevabamas rütmis, loodusega ühises harmoonias,“ kinnitab Külaviir, kes ka ise uue elurajooni tulevaste elanike hulka kuulub.