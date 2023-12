Millega arvestada unistuste maja otsimisel?

Asukoht on oluline

Asukoht on maja ostmisel kõige olulisem tegur. Arvestada tuleks, et maja paikneks kohas, mis oleks maalilisele maastikule avatud. Lisaks tasub veenduda, et maja lähedus parimale vaatele oleks optimaalne. Ideaalne on, kui läheduses olevad puud, hooned või põõsad ei takista loodusvaadet.

Palka kohalike teadmistega kinnisvaramaakler

Koostöö kinnisvaramaakleriga, kes tunneb kohalikku piirkonda hästi, annab väärtuslikku teavet kinnisvaraturust ja aitab leida soovitud kinnisvara. Agent võib anda nõu ka tsoneerimisseaduste ja ehitusmääruste kohta. Samuti saab agendi kaudu soovi korral informatsiooni kinnisvaramaksude, kommunaalteenuste ja muude oluliste üksikasjade kohta.

Maakleriga konsulteerimata ei ole kasulik laenu taotleda. Vastasel juhul luuakse kohustusi ilma kinnisvarahindajaga konsulteerimata.

Võta aega asukoha leidmiseks

Ideaalse maja leidmine võtab aega – ära kiirusta otsusega. Veendu, et näed maja erinevaid omadusi erinevates valgustingimustes. Kontrolli vaateid maja igast toast – kas see on osaline või täisvaade? Oluline on ka külastuse aeg – vaata kinnistut erinevatel aastaaegadel, et hinnata, kuidas vaade aastaaegadega muutub. Pea meeles, et kinnisvaralt avanev vaade võib olla selle väärtuse määramisel olulise tähtsusega.

Soojenda suhteid müüjaga

Suhete loomine müüjaga võib olla viljakas mitmel viisil. See aitab läbi rääkida parema hinna üle ja avastada kinnisvaraga seotud probleeme, mis võivad tehingu ka katkestada. Müüja võib anda väljavõtteid maja ajaloo kohta, nagu load ja remondidokumendid. Samuti võiks müüja hoiatada võimalike takistuste eest, mis võivad kinnisvara vaadet tulevikus negatiivselt mõjutada. Ilmneda võib ka kinnisvaraga seotud koormatuse asjaolusid. Näiteks on panditud kinnisvara mõne ärilaenu katteks, mis hiljem võib mõjutada ka kinnisvara uue omaniku elu.

Hangi kodu ülevaatus