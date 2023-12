Politsei otsib Tallinnas kadunud 16-aastast Stefani

Kuivõrd poiss ei ole varasemalt nõnda pikalt kodust ära olnud, on lähedased tema pärast väga mures. Stefan võib liikuda nii Tallinnas kui ka Viimsis. Poisi telefon on välja lülitatud. Politsei on vestelnud ka Stefani sõpradega, kuid paraku pole veel poissi leidnud.