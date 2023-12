Riiklik töörühm andis rohelise tule Eestis tuumaenergia kasutuselevõtuks

Töörühma pikaajalise töö tulemusel valmib lõppraport, mille kliimaministeerium avaldab homme kell 10. Aruande järelduste kohaselt pakuks tuumaenergia taastuvenergiale täiendavat tuge. Kuigi see nõuab põhjalikku ettevalmistust, leiab töörühm, et õigeaegse planeerimise, piisava rahastuse, poliitilise ning rahva toetuse korral on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt tehtav.

Tuumaenergia ei tohi segada taastuvenergia kasutamist

Tuumaenergia töörühma juhi, Kliimaministeeriumi asekantsleri Antti Toomingu sõnul on tuumaenergia end tõestanud paljudes maailma riikides. „Tuumaenergial on potentsiaali tagada Eestis stabiilne energiavarustus tulevastele põlvkondadele,“ lausus Tooming. Ta rõhutas, et kui riik otsustab tuumaenergia kasuks, siis ei tohi see kahjustada taastuvenergia tootmise ja salvestamise võimsuste lisandumist ega põhjustada heitkoguste vähendamise edasi lükkamist.