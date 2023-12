24 inimest saadeti Narva piiripunktist tagasi Venemaale

Ida prefektuuri pressiesindaja Pirjo Neissaar selgitas, et sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule.