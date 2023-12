Bloomberg: rahahädas Ukraina palus rahvusvahelistelt doonoritelt erakorralist kohtumist

Kirjas Ukraina rahalise abistamise koordinatsioonigrupile teatas Šmõhal, et raha on vaja järgmisel kuul ja see tuleb suunata Ukraina põhiliste eelarveliste vajaduste rahuldamiseks.

„Et säilitada makromajanduslikku stabiilsust, on vältimatu, et me saaksime piisavat, kiiret ja ennustatavat välisfinantseeringut alates 2024. aasta jaanuarist,“ teatas Šmõhal Bloombergi nähtud kirjas.

Ukraina rahandusministeerium teatas eelmisel nädalal, et finantseerimisvajadus 2024. aastal on 37,3 miljardit dollarit. Sel aastal on Ukraina saanud välisabi üle 42 miljardi dollari.

Šmõhal teatas, et keskenduma peab hädavajadustele: õpetajate ja riigiametnike palkadele ning pensionidele, mitte pikaaegsele ülesehitustööle ja majanduslikule taastumisele.

„Vaevalt on võimalik arutada taastamis- ja ülesehitustöö projekte, kui meil on raskusi 2024. aasta ellujäämisprioriteetidega,“ kirjutas Šmõhal, kelle sõnul peaksid doonorid kohtuma kohe jaanuaris.

„Me ei saa oodata oma sotsiaalvajaduste finantseerimisega märtsini,“ teatas Šmõhal.

Varem on rahandusminister Serhi Martšenko öelnud, et eelarvepuudujääke tekib juba aasta esimesel kahel kuul.

Pole teada, kuidas kirja adressaadid sellele reageerisid, märgib Bloomberg.