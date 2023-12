OTSEBLOGI | Ukrainat rünnati kõigepealt droonide ja siis tiibrakettidega. Tabamusi said Kiiev, Dnipro, Lviv ja Harkiv

Ukraina ringhääling Suspilne teatas, et Dnipros põleb kaubanduskeskus. Dnipro linnapea Borõss Filatov teatas hukkunutest ja kannatanutest. Suspilne teatel on Dnipros pihta saanud ka sünnitusmaja.

Kiievis kahjustas plahvatus Lukjanivska metroojaama, teatas Klõtško. Kiievis on haiglasse viidud seitse inimest, neist viis Ševtšenkivskõi rajoonis, teatas Klõtško. Kolm inimest on rusude all. Kiievi linna sõjaadministratsiooni teatel põleb Podilskõi rajoonis ladu umbes 3000 ruutmeetril ja on palju kannatanuid. Darnõtskõi rajoonis on kahjustada saanud eramaja.