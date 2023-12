Uku Suviste, Stefan ja Angus tulevad koju tagasi! Euroopa kultuuripealinn alustab avapidudega Lõuna-Eestis

Veerand Eestit on kauaoodatu lävel – 2024. aastal algab Tartus ja Lõuna-Eestis Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta! Euroopa kultuuripealinna aasta suurejooneline avatseremoonia algab 26. jaanuaril Tartu südalinnas ja kannab pealkirja „Kõik on kokku üks!“. Avaetenduse lavastaja on Taavi Tõnisson ja dramaturg Eero Epner.