Tartu 2024 pälvis Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamise eest 1,5 miljoni euro suuruse preemia

Tartu linnapea ja Tartu 2024 nõukogu esimehe Urmas Klaasi hinnangul näitab autasu, et kultuuripealinna tegemisi on Euroopas märgatud. „Tartu üks tugevusi on kindlasti see, et teeme koostööd kogu Lõuna-Eestiga ja viime ka siinset eripärast kultuuri väljapoole. Kultuuripealinna aastal tuleb siia palju rahvusvahelisi kultuuritegijaid üle maailma ning 2024. aastal on palju, mida avastada,“ lisas Klaas.