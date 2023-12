29-aastane vähiga maadlev Sirje: häid uudiseid ei ole, öeldi, kui pärast lõikust ärkasin. Aga mina kavatsen terveks saada!

„Kui juuksed läksid, siis ma isegi ei nutnud – need on ju kõigest juuksed,“ ütleb Valgamaal elav Sirje Vainamäe (29), kes on maokasvajaga võitlemiseks saanud neli kuud abi vähiravifondist. „Mul poeg küsis juuksed endale ja tahtis neist karvapalle teha,“ naerab Sirje soojalt. Tal on, mille nimel elada, ja surra ta ei kavatse, olgu see kohe selgeks tehtud.