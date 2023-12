Tänavu registreeriti Ukrainas kiire majanduskasv vaatamata Venemaa sissetungile

„See võimaldab meil kindlustada armeed ja säilitada kaitset. Raske on ette kujutada, millises olukorras me ilma selle kasvuta oleksime,“ lisas ta.

Ukraina eesmärk on tugevdada oma rahalisi ressursse potentsiaalseks pikale venivaks sõjaks. Võitlused kestavad läbi talve ning arvatakse, et see jätkub ka järgmisel aastal. Allikate sõnul on Venemaa president Vladimir Putin öelnud Hiina presidendile Xi Jinpingile, et Venemaa kavatseb Ukrainas sõdida viis aastat.