Politoloog: ei paista, et Kaja Kallas samamoodi maha võetaks nagu Taavi Rõivas 2016. aastal

Eile avaldati aasta viimased reitingud, millest selgus, et Reformierakonna toetus on langenud viimase viie aasta madalaimale tasemele, kirjutas Delfi. Täpsemini toetab Reformierakonda 16,8% valimisõiguslikke kodanikke, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS uuringust.

Täna vahendas ERR endise peaministri ja Reformierakonna eksjuhi Andrus Ansipi Vikerraadiole antud intervjuud, milles ta ütles, et erakond vajab uut juhti. „Ilmselt see juhivahetus tuleb varem või hiljem teha. Ma arvan, et pigem varem,“ rääkis ta. Ansip lisas, et Kallase tagasiastumine on Reformierakonna juhatuse otsustada, kuid tema hinnangul on peaministri usalduskrediit kadunud.

Tartu ülikooli politoloog Rein Toomla kommenteeris, et tema arvates on Andrus Ansip suhtunud varem Kaja Kallasesse tunduvalt kriitilisemalt. „See võrdlemisi leebe käsitlus tuli mulle üllatusena. Võimalik, et Ansip ei soovinud asju väga teravaks ajada.“

Peaministri välja vahetamise kohta ütles Toomla, et selle teemaga tegelevad opositsioonierakonnad, kes selle üle peamiselt arutlevad, sest reaalset jõudu peaministrit maha võtta neil ei ole. Samas ei ole ta ka märganud, et valitsuserakondade seas oleks soovi peaminister välja vahetada.

Toomla tõi näite 2016. aastast, kui koalitsioonierakonnad tegutsesid selle nimel, et saada lahti peaminister Taavi Rõivasest. „Praegu midagi sellist ei paista. Eks Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid saavad ju suurepäraselt aru, et Reformierakonnal on praegu 38 kohta riigikogus ja see on tohutult võimas argument. Milleks minna praegu opositsiooni, sinna võib ju minna ka hiljem,“ rääkis ta. Peale selle ei paista Toomlale, et Reformierakonnas oleks soov Kaja Kallas välja vahetada, sest uue esimehe valimistel oli tema ainus kandidaat.

Reformierakonna vähese toetuse kohta ütles Toomla, et partei peaks välja selgitama, mis on languse põhjus. Samas rõhutas ta, et reitingute järgi ei peaks kindlasti hakkama riiki valitsema. „Erakonnal, kellel on kõrge reiting, ei maksa sellest eufooriasse sattuda,“ ütles Toomla Isamaa suurele toetusele viidates ja lisas, et näiteks kümme aastat tagasi oli ka SDE toetus 30%, kuid see ei jäänud pikaks ajaks nii.