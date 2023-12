Keldo ja Ligi Ansipi kriitikast: kui on ainult ütlemine, et keegi peab tagasi astuma, siis see pole kuigi viljakas kriitika

Ansipi sõnul on Reformierakonnas üksjagu tugevaid poliitikuid, kes kõik võiksid kandideerida erakonna juhiks, vahendab ERR tema intervjuud Vikerraadiole. „Ilmselt see juhi vahetus tuleb varem või hiljem teha. Ma arvan, et pigem varem,“ lausus ta.

Peaminister Kaja Kallase tagasiastumine on tema sõnul Reformierakonna juhatuse otsustada, kuid Ansip leidis, et peaministri usalduskrediit on kadunud. Ansip on Kallast kritiseerinud ka varem. Oktoobris ütles ta samuti ERR-ile, et Kallase antud selgitused tema abikaasa Venemaaga seotud tegevuse ümber ei tundu väga tõesed. Ansip ärgitas ajakirjanikke nõudma Kallaselt sel teemal selgemaid vastuseid.