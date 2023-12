India ja Venemaa plaanivad toota ühiselt sõjavarustust

India on muutunud Venemaa naftaekspordi jaoks oluliseks riigiks, kuna lääne sanktsioonid piiravad riigi naftasaadetisi.

India välisminister kiitis kohtumisel riikidevahelist aegade kõrgeimat kaubakäivet, vahendab Associated Press. Jaishankari sõnul ületas käive 2022. aastal 50 miljardi dollari piiri. Ta lisas: „Ootame, et ületame selle tänavu.“

Kremli stenogrammi kohaselt ütles India välisminister, et on „väga oluline“ muuta riikidevaheline kaubandussuhtlus jätkusuutlikumaks, tasakaalustatuks ja vajalik on tagada õiglane juurdepääs turule. „Peame mõtlema, kuidas seda saavutada,“ ütles ta.