Muusika psühholoogiline olulisus online kasiinodes

Kasiinomängud ja heliefektid

Lisaks taustamuusikale on olulisel kohal ka mängus olevad heliefektid. Tänaseks pakuvad online kasiinod tohutul hulgal erinevaid mänge, kuid siiski vahel jäädakse aeg-ajalt ikka tagasi pöörduma teatud mängude juurde, isegi kui nendes pole alati võib-olla edukalt läinud. Üheks põhjuseks on mängu terviklikkus, millest suur osa on heliefektidel. Just heliefektid annavad mängijale märku, et mängus toimub midagi ja on oodata miskit põnevat. Näiteks tihtipeale, kui boonusmängu võimalus on lauas, siis hakkavad mängima hoopis teised helid, mis justkui tõmbavad rohkem mängu kaasa ning hoiavad lootust, et just nüüd tuleb boonusvoor. Ja tihtipeale isegi kui pärast seda helifunktsiooni ei tule boonusmängu, jääb inimene mõneks ajaks ikkagi mängima, kuna mäng justkui andis lootust nende heliefektide näol.