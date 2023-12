Kuulsused, kes on jätnud jälje kasiinomängude ajalukku

Muusika on kasiinomängudes üheks oluliseks osaks. Muusikal on mitmeid psühholoogilisi eeliseid. Nimelt võib muusika abil kas meeleolu tõsta või seda vähendada. Mängudes kasutatakse muusikat elevuse tõstmiseks ja mängija kaasamiseks, et mängijal oleks justkui kogemus olla mängus sees ja osa loost, mida mäng jutustab.

Online kasiino slotimängud

Slotimängud on alati kasiinodes olnud väga populaarsed, neid pakub iga online kasiino ja ka maapealne traditsiooniline kasiino. Internetis leidub väga mitmeid erinevaid online kasiino kodulehti, kus on võimalik mitmeid mänge proovida ja harrastada. Mitmetes portaalides on erinevad online kasiino kodulehed pandud omavahel võrdlusesse, tuues välja online kasiino parimad pakkumised ja erilisemad funktsioonid. Sellised lehed on heaks võimaluseks saada kiire ülevaade, millised online kasiinod hetkel turul on ning mida nad pakuvad. Küll aga on slotimänge võimalik proovida ka tasuta, riskivabalt ja turvaliselt. Seda võimalust pakuvad mitmed online kasiino kodulehed.

Motörhead

Motörhead on Inglismaa päritolu rokkbänd, kes tegutses peamiselt aastatel 1975 - 2015. Bänd lõpetas aktiivse tegutsemise pärast nende bändiliikme Lemmy Kilmisteri surma, aastal 2015. Samanimelise slotimängu on loonud mängutootja NetEnt. Motörhead nimeline mäng on tegelikult osa NetEnt Rokitriloogia muusikateemalistest mängudest. Motörhead slotimängus kõlavad taustaks bändi tuntumad lood ning mängijal on justkui võimalik olla osa virtuaalsest kontserdipaigast. Mängu sümboolikas on esindatud ka kuulsa loo „Ace of Spades“ märk, mis tegutseb mängus metsiku sümbolina. Mängus on kokku neli erinevat boonusfunktsiooni ning olemas on ka tasuta keerutuste boonusmäng.

Megadeth