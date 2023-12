Iisrael ähvardas Liibanonist tuld andvat Hizbollah’t

Gantz teatas, et aeg diplomaatilise lahenduse leidmiseks on otsa lõppemas, vahendab BBC News.

Iisraeli kaitseväe staabiülem, kindralleitnant Herzi Halevi teatas, et väed on „väga kõrges valmisolekus“ sõjategevuseks põhjas.

„Meie esimene ülesanne on taastada julgeolek ja julgeolekutunne põhja elanikele ning see võtab aega,“ ütles Halevi.

Piiriülene tulevahetus Liibanoni-Iisraeli piiril on ägenenud pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu. Eile tegi Hizbollah kõige rohkem rünnakuid üle piiri pärast 8. oktoobrit. See on tekitanud mure, et konflikt Gaza sektoris võib laieneda.