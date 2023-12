Ukraina kahtlustab kolme sõjavangi hukkamises Zaporižžja oblastis Pihkva dessantdiviisi

„Me saame praegu kinnitada video ehtsust. Me tegime kindlaks meie sõjaväelased, kes julmalt tapeti. Lisaks sellele teeme me praegu kindlaks selles kuriteos osalenud isikuid. Meil on alust arvata, selle kuriteo toimepanemisega on seotud Vene Föderatsiooni armee 76. dessantdiviis. Aga neid andmeid me praegu kontrollime. See diviis on juba Ukrainas, muu hulgas Kiievi oblastis toime pandud sõjakuritegude poolest tuntud,“ ütles Beloussov.