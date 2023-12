Küsimust arutati tänasel istungil Harju maakohtus. Jutuks oli vahi all hoidmise põhjendatus ja kaitsja taotlus, et kohaldada elektrooniline valve. Viimase puhul olid esitatud ka andmed, et elukoht ja muu tugi oleks olemas.

Prokurör Natalia Miilvee sõnas, et tema meelest on kahtlustus endiselt põhjendatud ja süü tõendatud. Ta toonitas ka, et Jaksoni vahi all hoidmine on vajalik. Ta viitas mitmetele riigikohtu otsustele sarnastes asjades, mis kinnitavad, et pole põhjust süüalust vabastada.