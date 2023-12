Jõgeva linnas vajusid kolm poissi läbi kaldajää

Häirekeskus sai kolmapäeval kell 14.28 teate, et Jõgeva linnas Pedja torusille juures on kolm last jääl, kes püüavad jalgadega jääd lõhkuda. Jää puruneski ning 7- ja 9-aastased poisid vajusid läbi kraavi kaldajää, teatab Lõuna päästekeskus.