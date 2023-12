Nakazawa sõnul oli see ilmselt Putini viis võtta kokku olukord, mis ei olnud tollal Venemaale soodne, ja kinnitada Xi’le, et Venemaa saavutab lõpuks võidu.

Putin vihjas ilmselt sellele, et pikale veniv sõda on soodne Venemaale. Teisalt oli see Nakazawa hinnangul ka hoiatus Xi’le, et ta ei muudaks oma Venemaad toetavat positsiooni.