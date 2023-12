Andrus Ansip: Reformierakonna juht tuleb välja vahetada. Kaja Kallase usalduskrediit on kadunud

Ansipi sõnul on Reformierakonnas tugevaid inimesi üksjagu, kes kõik võiksid kandideerida erakonna juhiks, vahendab ERR tema intervjuud Vikerraadiole. „Ilmselt see juhi vahetus tuleb varem või hiljem teha. Ma arvan, et pigem varem,“ lausus ta.

Kallase tagasiastumine on tema sõnul Reformierakonna juhatuse otsustada, kuid Ansip möönis, et peaministri usalduskrediit on kadunud.

„Selle põhjuseks pole mitte ainult Vene äri skandaal, vaid üldisem suhtumine ja poliitika tegemise viis. Need on valmistanud inimestele pettumuse ja küsimus pole enam ainult Reformierakonna 15-protsendilises toetuses, vaid selles, et kui 70 protsenti Eesti rahvast soovib peaministri tagasiastumist, siis see on väga tugev signaal. Ja kui valitsuse toetus on ainult 33 protsenti, siis seda tuleb pidada julgeolekuohuks Eesti riigile. Kui meid ähvardab tõsine oht ja usaldus riigijuhtide osas on nii madal, siis see on ohtlik Eesti riigile,“ sõnas Ansip.