Poola kultuuriminister teatas riiklike meediaettevõtete likvideerimisest

Sienkiewicz selgitas, et sellise drastilise sammu eesmärk on tagada nende ettevõtete jätkuv tegevus, aidata kaasa vajalikule restruktureerimisele ja hoida ära töötajate koondamised finantseerimise peatamise tõttu.

Duda mõistis aga karmilt hukka Poola uue valitsuse tegevuse, mis hõlmas kõigi nende riiklike meediaettevõtete tegevjuhtide kiiret ametist vabastamist ja uute juhatuste määramist. Duda väitel on see põhiseaduse jultunud rikkumine. Ta tõi esile, et mindi mööda nende meediaettevõtete juhtimise õiguslikest regulatsioonidest, mis viis olukorrani, mida ta nimetas anarhiaks.

Seadus näeb ette, et riiklik meedia säilitab neutraalsuse ega eelista ühtki erakonda, aga tegelikkuses on need väljaanded olnud kaldu võimul olijate poole. PiS-i kontroll TVP üle oli palju märgatavam kui eelmiste valitsuste oma. PiS muutis ka meediaseadust ja asutas meedia järelevalveorgani. See võimaldas PiS-il asendada meediaettevõtete juhtkonnad ja täita avalik meedia „poliitiliselt korrektsete“ ajakirjanikega.