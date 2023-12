Praha massitulistaja tunnistas enesetapukirjas üles varasema topeltmõrva

Kozáki kodust leitud kiri sisaldas ülestunnistust, et ta lasi 15. detsembril ehk kuus päeva enne ülikoolis toimunud rünnakut Praha-lähedases metsas maha mehe ja tema väikese tütre, vahendab BBC News.

Kozák tappis ka oma isa ja seega on tema ohvrite koguarv 17.

21. detsembri rünnak ülikoolis on Tšehhi ajaloo rängim massitulistamine. 24-aastane ajaloomagistrand Kozák sooritas enesetapu, kui politsei ta ümber piiras.

Väljaanne Deník N teatas esimesena, et politsei leidis kirja Kozáki kodust 21. detsembril. See sisaldas ülestunnistust, et ta lasi Prahast idas asuvas Klánovice metsas maha isa ja tütre. Ohvrid olid Tšehhi meedia teadete kohaselt 32-aastane mees ja kahekuune tüdruk.