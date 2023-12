Tallinna Linnavalitsus ei toeta koduomanike vabastamist lumerookimise kohustusest

Volikogu menetluses on Isamaa fraktsiooni algatatud eelnõu, mis vabastaks Tallinna koduomanikud teoorjusest talveperioodil. Isamaa fraktsiooni aseesimees Olle Koop tõi välja, et detsembris esitas Isamaa fraktsioon teabenõude Keskkonna- ja Kommunaalametile, milles palus täpset ülevaadet linna tegevusest teede hooldusel talveperioodil.

„Vastusest selgus, et kinnistuomanikud hooldavad ligikaudu 1 miljonit ruutmeetrit Tallinna kõnniteedest. Pealinna elanikud kulutavad seega märkimisväärse aja ja energia selleks, et hooldada linna teid ja tänavaid,“ rääkis Koop.

Olukord on seda ebameeldivam, et suurt osa neist teedest oleks võimalik hooldada kaasaegse tehnikaga „Ligikaudu 40% kõnniteedest oleks võimalik lumest puhastada traktorite ja sahkadega. See tagaks parema teede kvaliteedi ning aitaks koduomanikel säästa märkimisväärselt aega,“ ütles Koop.