Ajaleht New York Times kaebab OpenAI ja Microsofti kohtusse

Väljaande Axios teatel on The New York Times esimene suur meediaettevõte, mis kaebab tehisintellektifirmad autoriõiguste rikkumise eest kohtusse.

USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtule täna esitatud kaebuses väidetakse, et „The Timesi sisu ebaseaduslik kasutamine [OpenAI ja Microsofti poolt] sellega konkureerivate tehisintellektitoodete loomiseks ohustab The Timesi võimet seda teenust pakkuda.“

Ajaleht, millel on 10 miljonit tellijat, märgib kaebuses, et kuigi OpenAI ja Microsoft tegelesid paljudest allikatest pärineva sisu laiaulatusliku kopeerimisega, panid nad erilist rõhku The New York Timesi sisule. „Kostjad püüavad kasu lõigata The Timesi tohututest investeeringutest oma ajakirjanduslikku sisusse, kasutades seda asendustoodete loomiseks ilma loata või tasu maksmata,“ seisab hagiavalduses.

Eelseisev kohtuvaidlus võib luua pretsedendi selle kohta, kuidas kohtud määratlevad uudiste väärtust suurte keelemudelite koolitamisel, märgib Axiose meediatrendide ekspert Sara Fischer.

Teisalt on juba ka ettevõtteid, nagu Saksa meediagigant Axel Springer ja Associated Press, kes on hakanud tehisintellektifirmadega individuaalselt tehinguid tegema. Need kokkulepped hõlmavad makseid uudistefirmadele vastutasuks õiguse eest kasutada nende sisu AI suurte keelemudelite koolitamiseks.