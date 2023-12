Läänemere piirkonnas tuvastati häireid GPS-i töös

Poola meedia teatel hoiatas Poola lennuagentuur piloote selle eest esimest korda 25. detsembril. Samuti on nähtust kinnitanud lennufirma Finnair. Ettevõtte sõnul see lennuohutust ei mõjuta.

Poola elektroonilise side agentuur ei oska GPS-i häirete põhjust selgitada, kuid eksperdid kahtlustavad, et selle põhjustajaks on ilm. „Meie eksperdid on leidnud seose meediainfo ja ilmastikuoludega,“ ütles agentuuri pressiesindaja Witold Tomaszewski uudistekanalile TVN24. Ta lisas, et lähipäevil selgub, kas see on ka häirete tegelik põhjus.