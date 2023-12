Serbia opositsioonitegelane on näljastreigil, sest süüdistab võime valimispettuses

Opositsiooniline partei Serbia Vägivalla Vastu, mis saavutas selle kuu alguses üldvalimistel teise koha, on süüdistanud valitsevat populistlikku Serbia Progressiivset Parteid laialdases valimispettuses. Võimud eitavad süüdistusi.

Teisipäeval lubas Serbia opositsioonipartei juht Marinika Tepic jätkata näljastreiki, kolmapäevase seisuga on naine olnud toiduta 10 päeva. Seoses tervise halvenemisega peab Tepic kaks korda päevas tilgutite all olema.

Teisipäeval ütles ta intervjuus Reutersile, et kavatseb lükata tagasi kõik arstide meditsiinilised nõuanded, et protesti jätkata.

„Tõenäoliselt paluvad nad mul näljastreik lõpetada ja ma palun neil aidata sellel võitlusel jätkuda,“ ütles Tepic. „See on võitlus meie vabaduse eest,“ lisas ta.

„Me otsime rahvusvahelist missiooni kogu valimisprotsessi läbivaatamiseks,“ ütles ta. Samuti tahab ta, et valimistulemused tühistataks ning korraldataks uued valimised poole aasta pärast „paremates tingimustes“.

Serbia Vägivalla Vastu on korraldanud mitmeid meeleavaldusi valimiskomisjoni ees. Pühapäeva õhtul muutus meeleavaldus vägivaldseks ja politsei pidas kinni 38 inimest.

Euroopa Komisjon kirjutas teisipäevases avalduses, et „kaebusi valimiseeskirjade eiramise kohta tuleb korralikult uurida ja nendega tegeleda“. Lisaks öeldi, et rahumeelse meeleavaldamise õigust tuleb toetada, kuid vägivald on vastuvõetamatu ja politsei tegevus peab „austama põhiõigusi õigusriigi põhimõtete piires“. Nad kutsusid üles rahulikkusele ja dialoogile.