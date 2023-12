Slava Ukraini vilepuhuja on vestelnud ka Eesti prokuratuuriga

Tšernov ütles, et kaks korda on temaga ühendust võtnud ka Eesti uurimisorganid. „Korra mulle helistati mais ja siis oktoobris või novembri alguses. Paar kuud tagasi kindlasti,“ rääkis Tšernov, kuid ütles, et ei saa praegu kommenteerida, millest Eesti uurijatega rääkis.

Eesti Riigiprokuratuuri teatel suhtlesid nad Tšernoviga Ukraina uurimisorganite vahendusel, varasemalt on Tšernoviga ühendust võtnud keskkriminaalpolitsei. „Kuna meil on loodud Ukrainaga ühine uurimisrühm, mille eesmärgiks on selgitada välja, kas Slava Ukraini poolt kogutud annetusi on kasutatud Ukrainas sihtotstarbeliselt, siis oleme seoses Tšernovi küsimusega olnud pidevas kontaktis oma Ukraina koostööpartneritega,“ ütles riigiprokurör Triinu Olev.