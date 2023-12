Pariisi tuntud turismiatraktsioon suleti töötajate streigi tõttu

Eiffeli torni pressiesindaja sõnul on torn teadmata ajaks suletud, sest hetkel pole veel selge, kui kaua streik kestab. Turistid pääsevad endiselt torni all olevale klaasiga suletud esplanaadile.

Streik kuulutati välja juba enne lepinguläbirääkimisi Pariisi linnaga. Ametiühing teatas avalduses, et torni töötajad protestivad „praeguse juhtimise vastu“. Nende sõnul on torni operaator „suunas katastroofi poole“.

Eiffeli torn on turistide seas üks populaarsematest paikadest ning tavapäraselt on torn avatud iga päev. Sellest olenemata on turismimagnet ka varem olnud streikide tõttu suletud.