ÜRO nimetas ametisse Gaza humanitaarabi koordinaatori

ÜRO teatas avalduses, et ametist lahkuv Hollandi rahandusminister Sigrid Kaag on alates 8. jaanuarist Gaza humanitaarabi ja ülesehitustööde vanemkoordinaator.

„Selles rollis hõlbustab, koordineerib, jälgib ja kontrollib ta Gazasse suunatud humanitaarabi saadetisi,“ teatas ÜRO. Ta loob ka „mehhanismi“, et kiirendada abi andmist Gazasse konfliktiga mitteseotud riikide kaudu.

Eelmisel nädalal võeti vastu Julgeolekunõukogu resolutsioon, mis nõuab „kiireloomuliste meetmete võtmist, et võimaldada viivitamatult ohutut, takistamatut ja laiendatud humanitaarabi juurdepääsu ning luua tingimused vaenutegevuse jätkusuutlikuks lõpetamiseks“. Resolutsioon ei nõudnud relvarahu, et vältida USA vetoõigust.

USA ja Iisrael on relvarahu vastu, sest nende arvates tooks see Hamasile ainult kasu. Ühendriigid toetavad relvarahu asemel võitluste katkestamist, et tarnida humanitaarabi tsiviilelanikele ja vabastada pantvange.