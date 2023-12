Venemaa ülemkohus lükkas tagasi Jekaterina Duntsova hagi valimiskomisjoni vastu, mis ei registreerinud teda presidendikandidaadiks

Duntsova hagi vaatas läbi kohtunik Oleg Nefjodov, teatas „Astra“. Novembri lõpus oli just Nefjodov see kohtunik, kes rahuldas Venemaa justiitsministeeriumi hagi „rahvusvahelise LGBT-liikumise“ ekstremistlikuks organisatsiooniks kuulutamiseks, vahendab Meduza.

„Erakond, mille asutamiseks ma ettepaneku teen, ei ole Jekaterina Duntsova erakond. See saab olema erakond kõigi jaoks, kes on rahu, vabaduse ja demokraatia poolt. Minu eesmärk on käivitada meie eneseorganiseerimine, mis hakkab rajanema paljude uute isikute, meie mõttekaaslaste ümber. Lähiajal avaldame me programmi ja hakkame koos selle kallal tööle,“ teatas Duntsova oma Telegrami kanalis.